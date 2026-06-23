Un coche cae al foso de Peña de Hierro en Nerva

Un matrimonio tuvo que ser rescatado este martes después de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un foso situado junto al acceso de Peña de Hierro, uno de los principales atractivos turísticos de Nerva.

El accidente se produjo cuando el conductor realizaba una maniobra en las inmediaciones de la entrada al recinto y, por causas que se investigan, el turismo acabó cayendo al interior de la zanja existente en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Policía Local de Nerva, que participaron en las labores de rescate y aseguramiento del área.

Tras ser liberados del vehículo, los dos ocupantes fueron atendidos por los servicios sanitarios. El hombre fue evacuado al Hospital de Riotinto para una valoración médica más completa, mientras que la mujer no sufrió daños de consideración.

El suceso provocó momentos de preocupación entre los visitantes que se encontraban en las inmediaciones de Peña de Hierro, aunque la rápida actuación de los equipos de emergencia evitó consecuencias más graves.