Desmantelado un activo punto de venta de droga en Chucena con cuatro detenidos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en la localidad de Chucena como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, en el marco de una operación que ha permitido desarticular un punto de venta de estupefacientes que, según la investigación, mantenía una intensa actividad y provocaba una importante preocupación entre los vecinos.

La denominada Operación Condal 71 LISA se inició tras detectarse un continuo tránsito de personas drogodependientes, tanto de Chucena como de municipios cercanos, hacia una vivienda donde supuestamente se realizaban las ventas de droga. Los agentes comprobaron que los compradores contactaban previamente por teléfono y recibían las sustancias por una puerta trasera del inmueble.

Según la Guardia Civil, los investigados adoptaban numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectados. Con el avance de las pesquisas, comenzaron incluso a realizar las entregas fuera de la vivienda, desplazándose unos metros para efectuar las transacciones y portando únicamente pequeñas cantidades de droga y dinero en efectivo.

Durante los dispositivos de vigilancia, los agentes llegaron a contabilizar cerca de un centenar de operaciones de compraventa de sustancias estupefacientes. La investigación concluyó con la detención de cuatro personas, una de las cuales contaba con antecedentes por hechos similares.

La Guardia Civil destaca además que los presuntos implicados desarrollaban esta actividad mientras convivían en la vivienda con dos menores de corta edad.

El punto de venta se encontraba situado a escasa distancia de zonas de ocio y recreo, de un centro educativo y del polideportivo municipal, circunstancias que, según los investigadores, habían contribuido a generar una creciente alarma social y diversos problemas de orden público en la localidad.

Los detenidos, junto con las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado.