La Policía Nacional ha desmantelado tres plantaciones de marihuana ubicadas en distintas barriadas de la capital onubense en una operación que se ha saldado con la detención de cinco personas por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

El operativo, desarrollado durante los primeros días de junio por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, contó con las correspondientes autorizaciones judiciales y con la colaboración de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción, la Brigada Provincial de Policía Científica y técnicos de Endesa.

Durante los registros practicados en los inmuebles investigados, los agentes localizaron varias instalaciones destinadas al cultivo intensivo de cannabis en interiores. Según la Policía Nacional, se trataba de plantaciones preparadas específicamente para la producción de marihuana mediante sistemas de iluminación, ventilación y climatización que requieren un elevado consumo energético.

Desmanteladas tres plantaciones de marihuana en Huelva con cinco detenidos

Las inspecciones permitieron intervenir alrededor de 400 plantas de marihuana, dos kilogramos de droga ya preparada y una importante cantidad de dinero en efectivo relacionada presuntamente con la actividad ilícita.

Asimismo, los técnicos detectaron conexiones ilegales a la red eléctrica utilizadas para alimentar las plantaciones. La defraudación de fluido eléctrico supera los 8.000 euros, según las estimaciones realizadas durante la investigación.

Desde la Policía Nacional recuerdan que este tipo de instalaciones no solo favorecen actividades delictivas, sino que también generan importantes riesgos para los vecinos debido a las sobrecargas eléctricas y posibles incendios derivados de las conexiones fraudulentas.

Con esta actuación, los investigadores consideran desmantelados tres nuevos puntos de producción de marihuana en la capital, poniendo fin a una actividad que generaba importantes beneficios económicos para sus responsables.