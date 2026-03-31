Detenido en Ayamonte por estafar más de 6.000 euros haciéndose pasar por alto cargo

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Ayamonte como presunta autora de un delito continuado de estafa, tras hacerse pasar por distintas figuras de relevancia institucional para engañar a sus víctimas. El detenido ofrecía supuestos servicios de intermediación en procedimientos de jubilación por incapacidad permanente con el objetivo de obtener pensiones.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por afectados que señalaban a un mismo individuo. Según las pesquisas, el arrestado se presentaba como profesional del ámbito jurídico, llegando a identificarse como juez del Tribunal Supremo, asesor de la Seguridad Social o incluso alto cargo de la Junta de Andalucía. Bajo estas identidades, ofrecía gestionar gratuitamente casos relacionados con pensiones o incapacidades médicas, aunque posteriormente solicitaba pagos por distintos conceptos administrativos.

El detenido se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, a quienes convencía también para que le facilitaran nuevos contactos. De este modo, ampliaba su red de afectados, apropiándose de las cantidades entregadas y llegando incluso a prometer devoluciones que nunca se producían.

Tras un dispositivo de búsqueda, la Guardia Civil logró localizar y detener al sospechoso el pasado 28 de marzo, evitando así su posible huida. Por el momento, la cantidad estafada asciende a más de 6.000 euros, aunque no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras las investigaciones continúan abiertas.