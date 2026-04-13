Detenido en Almonte por desobediencia grave y resistencia a la autoridad

Agentes de la Policía Local de Almonte procedieron en la jornada de ayer a la detención de un ciudadano como presunto autor de un delito de desobediencia grave y resistencia a la autoridad, según ha informado el propio cuerpo policial.

Los hechos se iniciaron tras recibirse un aviso del servicio de emergencias 112 que alertaba sobre la presencia de una persona en estado de inconsciencia en la vía pública. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron la situación e intentaron recabar la colaboración del individuo para esclarecer lo ocurrido y garantizar su estado de salud.

Sin embargo, según la versión policial, el ciudadano mostró en todo momento una actitud negativa, desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones de los agentes y oponiendo resistencia activa a la intervención.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos establecidos, los efectivos procedieron a su detención, asegurando tanto la correcta actuación policial como el respeto a los derechos del arrestado.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial, mientras que desde la Policía Local se ha recordado la importancia de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y respetar sus indicaciones para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana.