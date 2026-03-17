Detenidas dos personas por tráfico de drogas en Aracena, una de ellas en prisión

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad de Aracena por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, en una actuación en la que uno de los arrestados ha ingresado en el Centro Penitenciario de Huelva. A uno de ellos se le imputa además un delito de desobediencia grave tras intentar huir de los agentes durante la intervención.

Los hechos se produjeron el pasado 10 de marzo, cuando los agentes establecieron un dispositivo para localizar a una persona sobre la que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión. Tras ser identificado y arrestado, permitió el acceso a su vivienda, donde los agentes identificaron a otro individuo que portaba diversas sustancias estupefacientes preparadas para su venta y dinero en efectivo. Este segundo implicado intentó darse a la fuga, siendo interceptado y detenido.

Durante el registro del domicilio, los agentes hallaron útiles para la preparación y distribución de droga, así como dos pistolas de aire comprimido con apariencia de armas reales, que podrían haber sido utilizadas con fines intimidatorios. Además, se investiga la posible relación de algunos objetos intervenidos con delitos de hurto o robo en la zona. Ambos detenidos, que también contaban con requisitorias judiciales en vigor, han sido puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para uno de ellos.