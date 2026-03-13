Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Mazagón

La Guardia Civil ha desmantelado un activo punto de venta de droga en una vivienda de la localidad de Mazagón y ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La actuación se enmarca en la operación denominada Odiel 71-Spread, iniciada a comienzos de año tras tenerse conocimiento de una posible actividad de menudeo de sustancias estupefacientes en esta población costera. A partir de esa información, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia en la zona que permitieron reunir indicios de la existencia de un punto de venta de droga en un domicilio.

Tras las investigaciones, la autoridad judicial autorizó el registro de la vivienda. Durante la intervención, los agentes localizaron diversas cantidades de hachís, además de material utilizado para la preparación y distribución de la droga, entre ellos básculas de precisión, material de envasado y dinero en efectivo.

Como resultado de la operación, una persona fue detenida y posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.

La Guardia Civil ha señalado que con esta actuación se desmantela un foco activo de distribución de sustancias estupefacientes que había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Palos de la Frontera y Moguer, dentro de las actuaciones que el cuerpo desarrolla de forma permanente para combatir el tráfico de drogas, especialmente el relacionado con la venta al por menor que afecta directamente a la convivencia vecinal.