Desmantelado un punto de venta de droga en la calle Ayamonte

La Policía Nacional ha desmantelado un nuevo punto de menudeo de droga en la calle Ayamonte, en la esquina con Médico Luis Buendía, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, un enclave que ya había sido objeto de varias actuaciones policiales en los últimos años.

La operación, denominada “Arrastre”, se encontraba en marcha desde comienzos de este año y se centraba en la actividad de venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y cocaína, en esta zona de la capital onubense.

Durante la investigación, los agentes constataron que la única vivienda que permanecía en pie en esta calle era utilizada como punto de venta, además de como lugar de consumo inmediato. Según las pesquisas, muchos de los compradores adquirían la droga y la consumían en el propio inmueble, que funcionaba como “fumadero”.

Tras recabar las pruebas necesarias, la Policía obtuvo autorización judicial para llevar a cabo una entrada y registro en el inmueble. Como resultado de la intervención, se incautaron dosis de droga preparadas para su venta, así como diversos útiles destinados al corte, manipulación y dosificación de las sustancias.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, en una zona donde las fuerzas de seguridad ya han actuado en varias ocasiones en los últimos años para combatir el tráfico de drogas.