Desalojada Villanueva de las Cruces por la evolución del incendio de El Cerro de Andévalo

La evolución del incendio forestal declarado en El Cerro de Andévalo ha obligado a ordenar el desalojo de Villanueva de las Cruces, según ha informado el servicio de emergencias a través del sistema Es-Alert.

El aviso, enviado a los teléfonos móviles de la población afectada, insta a los vecinos a abandonar el municipio y dirigirse en dirección a Calañas, siguiendo en todo momento las indicaciones de los operativos desplegados sobre el terreno.

Asimismo, las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas y extremar la precaución mientras continúan las labores de extinción del incendio.

El Plan Infoca y el resto de servicios de emergencia mantienen un amplio dispositivo trabajando para frenar el avance del fuego, cuya evolución ha motivado la adopción de nuevas medidas de protección para la población.