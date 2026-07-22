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Desalojada Villanueva de las Cruces por la evolución del incendio de El Cerro de Andévalo

El sistema Es-Alert avisa a la población y recomienda dirigirse hacia Calañas siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia.
Incendio
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Desalojada Villanueva de las Cruces por la evolución del incendio de El Cerro de Andévalo
Redacción
Redacción
22/07/26 - 17:52

La evolución del incendio forestal declarado en El Cerro de Andévalo ha obligado a ordenar el desalojo de Villanueva de las Cruces, según ha informado el servicio de emergencias a través del sistema Es-Alert.

El aviso, enviado a los teléfonos móviles de la población afectada, insta a los vecinos a abandonar el municipio y dirigirse en dirección a Calañas, siguiendo en todo momento las indicaciones de los operativos desplegados sobre el terreno.

Asimismo, las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas y extremar la precaución mientras continúan las labores de extinción del incendio.

El Plan Infoca y el resto de servicios de emergencia mantienen un amplio dispositivo trabajando para frenar el avance del fuego, cuya evolución ha motivado la adopción de nuevas medidas de protección para la población.