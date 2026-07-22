Cortada la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Alosno por el incendio

El incendio forestal declarado en el paraje Los Pajares, en el término municipal de El Cerro de Andévalo, ha obligado a cortar al tráfico la carretera A-475 entre los puntos kilométricos 11,8 y 22,4, en el tramo que une Villanueva de las Cruces y Alosno.

La medida se ha adoptado para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el trabajo del amplio dispositivo desplegado por el Plan INFOCA, que continúa luchando contra un fuego que mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos por la zona afectada y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El operativo mantiene un importante despliegue de medios terrestres y aéreos para tratar de contener un incendio que afecta a una zona de elevado valor forestal.