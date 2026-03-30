Extinguido el incendio forestal declarado en Rociana

El primer incendio forestal del año en la provincia de Huelva se ha declarado en el término municipal de Rociana del Condado, en el paraje Arroyo El Saltillo, coincidiendo con el aumento de las temperaturas registrado en los últimos días. El mismo ya ha sido extinguido.

Los efectivos han logrado dar por finalizado el operativo después de estabilizar y controlar el fuego, evitando su propagación y mayores daños en la zona afectada.