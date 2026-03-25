Cuatro heridos en una colisión frontal en la A-486 en Lucena del Puerto

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos vehículos registrada en la noche del martes en la carretera A-486, a su paso por el término municipal de Lucena del Puerto.

El siniestro se produjo en torno a las nueve de la noche, a la altura del kilómetro 7, en el cruce de acceso al municipio, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que atendieron a los cuatro heridos, cuyo estado, según las primeras informaciones, no reviste gravedad.

Los afectados, dos mujeres de 58 y 38 años y dos hombres de 37 y 38, fueron trasladados al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para su valoración y atención médica.

Las causas del accidente no han trascendido por el momento.