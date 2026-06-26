Cuatro heridos tras chocar un coche contra un ciervo en la N-435, en Beas

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este viernes tras la colisión de un turismo con un ciervo en la carretera N-435, a su paso por el término municipal de Beas.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo pocos minutos después de las 5.00 horas, cuando un ciudadano alertó de que un vehículo había impactado contra un ciervo en el kilómetro 205,800 de la N-435 y de que había varios ocupantes heridos.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos, los equipos de Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (061).

Los servicios sanitarios confirmaron que cuatro personas resultaron heridas en el siniestro y fueron evacuadas al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Por el momento no han trascendido datos sobre su identidad ni sobre el alcance de las lesiones.

El accidente vuelve a poner de relieve el riesgo que supone la irrupción de fauna silvestre en la calzada, especialmente en carreteras que atraviesan zonas de monte y durante las horas de menor visibilidad.