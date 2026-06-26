Nuevo corte ferroviario entre Huelva y Sevilla por una avería en la catenaria

Los problemas ferroviarios vuelven a afectar a la conexión entre Huelva y Sevilla. La circulación de trenes ha quedado nuevamente interrumpida este viernes entre Huelva y Benacazón debido a una falta de tensión en la catenaria, una incidencia que ha obligado a suspender el servicio ferroviario en este tramo de la línea.

Ante esta nueva avería, Renfe ha activado un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Huelva y Sevilla mientras se trabaja en la resolución del problema.

La incidencia se suma a los numerosos problemas que viene registrando la línea ferroviaria en los últimos meses, con averías, retrasos e interrupciones del servicio que continúan alimentando el malestar de los usuarios, especialmente entre quienes utilizan el tren a diario para desplazarse por motivos laborales o de estudios.

Por el momento no se ha informado del tiempo previsto para restablecer la circulación ferroviaria, mientras los técnicos trabajan para solucionar la falta de suministro eléctrico en la catenaria y recuperar la normalidad en el servicio.