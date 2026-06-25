Interceptado por la Guardia Civil tras conducir ebrio con una persona sobre el techo del coche

La Guardia Civil investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial después de ser sorprendido circulando por la A-497, entre Huelva y Punta Umbría, con una persona subida al techo de un vehículo todoterreno. La rápida actuación de los agentes evitó que la peligrosa maniobra acabara en tragedia.

Los hechos se produjeron tras varias llamadas de conductores al Centro Operativo de la Guardia Civil alertando de la presencia del vehículo y del grave riesgo que suponía tanto para la persona que viajaba sobre el techo como para el resto de usuarios de la vía.

Ante la situación, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) desplegaron un dispositivo que permitió localizar e interceptar el todoterreno en la autovía.

Una vez detenido el vehículo, los agentes sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

La Guardia Civil le investiga por un presunto delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la seguridad vial, un ilícito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a seis años.

El instituto armado ha agradecido la colaboración ciudadana, destacando que el aviso de varios conductores fue determinante para evitar un posible accidente de graves consecuencias. Asimismo, recuerda que cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad vial puede comunicarse a través del teléfono 062 o de la aplicación AlertCops.