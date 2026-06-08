Cortada la A-495 por el incendio de Villanueva de los Castillejos

El incendio forestal declarado en el paraje Los Turbios, en Villanueva de los Castillejos, sigue provocando importantes afecciones en la provincia de Huelva. Entre ellas, el corte de la carretera A-495 en el punto kilométrico 8, en dirección a San Bartolomé de la Torre, una medida adoptada para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el trabajo de los equipos de extinción.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse por la zona afectada, respete las indicaciones de los servicios de emergencia y utilice itinerarios alternativos mientras permanezca activa esta restricción al tráfico.

Además de las consecuencias sobre la circulación, el incendio está generando una gran columna de humo visible desde numerosos puntos de la provincia e incluso desde Huelva capital. La situación ha llevado a las autoridades a difundir recomendaciones preventivas para minimizar los efectos sobre la salud.

Entre ellas figuran mantener cerradas puertas y ventanas, evitar permanecer en las zonas más expuestas al humo, utilizar mascarilla cuando sea necesario y prestar especial atención a menores, personas mayores y ciudadanos con problemas respiratorios.

El incendio mantiene activada la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan Infoca y moviliza un amplio dispositivo compuesto por más de 110 efectivos terrestres y 19 medios aéreos que continúan trabajando para controlar un fuego que se ha convertido en el principal frente activo de la provincia.

Las administraciones han agradecido tanto el trabajo de los equipos de emergencia como la colaboración ciudadana mientras continúan las labores para frenar el avance de las llamas.