CCOO denuncia la falta de más de 30 contrataciones en el INFOCA en plena oleada de incendios

CCOO Huelva ha denunciado que más de 30 profesionales del dispositivo INFOCA permanecen sin ser contratados en la provincia pese al incremento de incendios forestales registrado desde el inicio de la temporada de máximo riesgo, activada el pasado 1 de junio.

El sindicato asegura que en los primeros días de campaña se han contabilizado una decena de incendios en la provincia y cerca de 60 en lo que va de año, incluidos los importantes fuegos declarados en Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

La secretaria general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO Huelva, María Teresa Pulido, ha querido reconocer “el enorme esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del INFOCA”, aunque considera necesario un refuerzo urgente de medios humanos y materiales.

Según denuncia la organización sindical, muchos retenes de extinción están trabajando con cinco efectivos cuando deberían contar con siete, una situación que, a su juicio, afecta tanto a la capacidad de respuesta como a la seguridad de los operativos.

CCOO también advierte de que algunos vehículos contra incendios están funcionando con un único conductor y denuncia deficiencias en equipos de protección y vestuario, además de la falta de renovación del contrato de limpieza y mantenimiento especializado de estos materiales.

El sindicato considera especialmente preocupante que existan más de 30 profesionales disponibles pendientes de incorporación mientras se solicita el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a los incendios.

Asimismo, asegura haber tenido conocimiento de jornadas laborales que alcanzan las 20 horas y de dificultades para garantizar los descansos establecidos, una situación que, según CCOO, puede afectar tanto a la salud de la plantilla como a la seguridad de las intervenciones.

Por todo ello, la organización ha reclamado a la Junta de Andalucía la contratación inmediata de los efectivos pendientes de incorporación, la cobertura de vacantes existentes y un refuerzo de los recursos destinados a prevención y extinción de incendios forestales en la provincia.