Casi un centenar de vecinos continúan desalojados

El incendio forestal que afecta a varios municipios de la provincia de Huelva mantiene aún a 96 personas fuera de sus viviendas, según el último balance ofrecido por las autoridades. En total fueron desalojados de forma preventiva 380 vecinos, de los que 284 ya han podido regresar a sus hogares.

La mayoría de las personas que continúan evacuadas pertenecen a la urbanización El Gimón, en Gibraleón, así como a viviendas diseminadas de la zona de Los Cazadores y algunas casas situadas en el entorno de La Cantera.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población. "La seguridad de los vecinos es lo primero. Los servicios de emergencia mantienen una vigilancia permanente de la evolución del incendio para garantizar la protección de la población y evaluar en todo momento las condiciones que permitan el regreso seguro a las viviendas", ha señalado.

A las afecciones sobre la población se suman también problemas en las comunicaciones ferroviarias. Adif ha informado del corte de la circulación de trenes entre Gibraleón y Calañas, en la línea convencional Huelva-Zafra, como medida preventiva ante la evolución del incendio.

Mientras tanto, el amplio dispositivo desplegado continúa trabajando para contener un fuego que ya afecta a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, con cientos de efectivos movilizados por tierra y aire para intentar controlar la situación cuanto antes.