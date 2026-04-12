Buscan en Aljaraque a un hombre de 79 años desaparecido desde el viernes

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 79 años desaparecido en el término municipal de Aljaraque desde el pasado viernes, 10 de abril.

El desaparecido, identificado como Manuel Valle Carrasco, vecino de Corrales, fue visto por última vez en torno a las 16:00 horas. Según la descripción facilitada, mide aproximadamente 1,65 metros de altura y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules en el momento de su desaparición.

En el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana junto al Equipo Pegaso, que está empleando drones para rastrear la zona desde el aire, en un dispositivo coordinado con la Policía Local de Aljaraque.

Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero del desaparecido, al tiempo que hacen un llamamiento a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.