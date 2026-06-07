Buenas noticias para los incendios de Huelva: extinguido el de Gibraleón y controlado el de Alosno

La provincia de Huelva amanece el domingo con una evolución muy favorable de los dos incendios forestales que han centrado la atención durante los últimos días. El Plan INFOCA ha informado de la extinción definitiva del incendio declarado en la Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón, y del control del incendio de Alosno.

La noticia supone un importante alivio después de varias jornadas de intenso trabajo por parte de los equipos de extinción, especialmente en el caso del incendio de Gibraleón, que llegó a generar preocupación en la capital onubense debido a las densas columnas de humo que afectaron a la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad.

Con la declaración de extinguido, el INFOCA da por finalizada su intervención en la Marisma del Burro, al considerar eliminado cualquier riesgo de reactivación del fuego.

Por su parte, el incendio forestal de Alosno ha pasado a situación de controlado. Esto significa que el perímetro del incendio se encuentra asegurado y que ya no existe riesgo de propagación fuera de la zona afectada. No obstante, los efectivos continúan trabajando sobre el terreno en labores de remate y liquidación para eliminar los puntos calientes que pudieran permanecer activos y evitar reproducciones.

El incendio de Alosno había quedado estabilizado durante la jornada del jueves y, tras la favorable evolución de las últimas horas, el dispositivo ha podido avanzar un paso más en el proceso de extinción.

De esta forma, Huelva despide una semana marcada por la lucha contra varios incendios forestales con un balance positivo y con los dos principales focos ya fuera de peligro, gracias al trabajo coordinado de los equipos de emergencias y extinción desplegados en la provincia.