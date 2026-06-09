Los bomberos provinciales refuerzan el operativo del incendio

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha reforzado este martes su participación en el dispositivo de extinción del incendio forestal declarado en Villanueva de los Castillejos, que durante la jornada del lunes llegó a afectar también a los términos municipales de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

Actualmente permanecen desplegados en la zona ocho efectivos y cinco vehículos procedentes de los parques de Alosno y Punta Umbría, trabajando en apoyo a las labores de control y extinción del fuego.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por el diputado Manuel Cayuela, se ha desplazado hasta el lugar para conocer de primera mano la evolución del incendio y trasladar el respaldo de la institución a los equipos de emergencia.

Durante la jornada de ayer también participaron medios de los parques de Alosno, San Juan del Puerto y Punta Umbría, actuando en puntos especialmente sensibles como una nave agrícola junto a la A-495, las inmediaciones del cementerio de San Bartolomé de la Torre y una vivienda rural que pudo ser salvada pese a la proximidad de las llamas.

Desde la Diputación han destacado la coordinación entre el Consorcio de Bomberos, el Plan Infoca y el resto de organismos implicados en una emergencia que ha movilizado a centenares de efectivos y numerosos medios terrestres y aéreos para intentar frenar el avance del fuego.