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Arde un asentamiento chabolista en Palos de la Frontera

Las llamas han obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias para evitar la propagación del incendio, cuyas causas todavía se desconocen.

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Palos de la Frontera incendio
Arde un asentamiento chabolista en Palos de la Frontera
Antonio Bendala
Antonio Bendala
06/07/26 - 23:37

Un asentamiento chabolista de Palos de la Frontera ha registrado este lunes un incendio que ha movilizado a un importante dispositivo de emergencias. Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego, mientras los efectivos trabajan para controlar las llamas y evitar que se extiendan a otras zonas del enclave.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos medios de intervención con el objetivo de contener el incendio lo antes posible y minimizar los daños, en un operativo coordinado para impedir que el fuego se propague entre las infraviviendas.

No es la primera vez que un asentamiento de estas características sufre un incendio en Palos de la Frontera. Episodios similares se han registrado en anteriores ocasiones, algunos de ellos en el mismo asentamiento, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de enclaves y el elevado riesgo que presentan.

A la espera de que concluyan las labores de extinción y de que se esclarezcan las circunstancias del suceso, no ha trascendido información oficial sobre posibles daños personales o materiales derivados del incendio.