Vivir con 1.400 euros: el día a día de un trabajador en Huelva

En Huelva, cobrar en torno a 1.400 euros al mes ya no garantiza una vida tranquila. Es, de hecho, el escenario habitual para miles de trabajadores que ven cómo su sueldo se diluye entre gastos básicos sin margen para el ahorro.

El alquiler es el principal golpe. En la capital, encontrar una vivienda por menos de 600 o 700 euros resulta cada vez más complicado. A eso se suman suministros como la luz, el agua o el gas, que fácilmente superan los 150 euros mensuales.

La cesta de la compra tampoco da tregua. Alimentarse supone entre 250 y 350 euros por persona, dependiendo de las necesidades familiares, mientras que el transporte —especialmente para quienes trabajan fuera de su municipio— añade otro coste fijo difícil de reducir.

El resultado es un equilibrio frágil: más del 70% del salario se destina a gastos esenciales. “No es que no podamos ahorrar, es que muchas veces no llegamos”, resume un trabajador del sector servicios.

La situación se agrava en hogares con hijos o con un solo sueldo, donde cualquier imprevisto —una avería, una subida de precios— desestabiliza completamente la economía familiar.

En una provincia con salarios por debajo de la media nacional, la realidad es clara: trabajar ya no siempre garantiza una vida digna, y el debate sobre la subida salarial y el coste de la vida se sitúa en el centro de la agenda social.