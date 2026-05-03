Turismo fuera de temporada: el gran reto pendiente de la costa onubense

La costa de Huelva continúa dependiendo en gran medida de un modelo turístico muy concentrado en los meses de verano. Durante unas pocas semanas, la población se multiplica y la actividad económica se dispara, mientras que el resto del año muchos municipios reducen su ritmo de forma drástica.

Este modelo genera ingresos importantes, pero también inestabilidad laboral y una fuerte dependencia de campañas cortas. Romper la estacionalidad se ha convertido en uno de los grandes objetivos del sector turístico, que busca atraer visitantes más allá del sol y playa.

Naturaleza, gastronomía, deporte, cultura y eventos se presentan como palancas para diversificar la oferta. El turismo ornitológico, los senderos naturales, las fiestas tradicionales o los congresos y encuentros profesionales son algunas de las apuestas para llenar hoteles y restaurantes fuera del verano.

Sin embargo, la desestacionalización requiere inversión, promoción y coordinación entre administraciones y sector privado. También implica mejorar servicios, transporte y oferta cultural durante todo el año, no solo en temporada alta.

El reto no es atraer más turistas, sino atraerlos mejor y durante más tiempo. Un turismo repartido a lo largo del año permitiría generar empleo más estable, reducir la presión estival y mejorar la calidad de vida en los municipios costeros.

La costa onubense tiene recursos de sobra. El desafío está en convertirlos en un modelo sostenible que funcione los doce meses y no dependa exclusivamente del calendario.