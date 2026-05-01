Sindicatos y partidos reclaman en el 1 de mayo salarios dignos, refuerzo de servicios públicos y soluciones a la vivienda en Huelva

La jornada del Primero de Mayo ha reunido en Huelva a representantes sindicales y políticos que han coincidido en señalar la necesidad de mejorar los salarios, reforzar los servicios públicos y afrontar el problema de la vivienda, en un contexto marcado además por la cercanía de las elecciones andaluzas.

El secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, ha destacado el carácter reivindicativo de esta jornada, insistiendo en que “hablamos de derechos, hablamos de democracia, hablamos de salario, hablamos de servicios públicos”. En su intervención, ha denunciado que el crecimiento económico no se traduce en mejoras para los trabajadores y ha defendido un reparto de la riqueza a través de mejores salarios y servicios públicos de calidad.

Gutiérrez ha alertado además de la situación de la sanidad y la dependencia, señalando el aumento de listas de espera y recordando que miles de personas fallecen antes de recibir ayudas. También ha puesto el foco en el acceso a la vivienda, asegurando que con salarios medios en torno a los 1.400 euros resulta imposible desarrollar un proyecto de vida.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha subrayado que la provincia presenta uno de los salarios medios más bajos del país y ha reclamado subidas salariales de entre el 4% y el 8%. “De cada diez trabajadores en nuestra provincia seis están en salarios mínimos interprofesionales”, ha advertido, denunciando al mismo tiempo los beneficios empresariales.

Perea ha incidido también en el problema de la vivienda, afirmando que las familias destinan más del 50% de su renta a este gasto, y ha exigido un mayor parque público de viviendas. Asimismo, ha defendido la mejora de los servicios públicos y ha mostrado su apoyo a la huelga convocada en escuelas infantiles.

En clave política, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha planteado este Primero de Mayo como una jornada de elección entre modelos, defendiendo las políticas del Gobierno central y la subida del salario mínimo interprofesional. Limón ha llamado a “elegir entre el modelo de los salarios dignos o el modelo del retroceso”, al tiempo que ha criticado la situación de la sanidad en la provincia, con largas listas de espera y falta de infraestructuras.

Por último, el candidato al Parlamento andaluz por la coalición Por Andalucía en Huelva, José Antonio Jiménez, ha señalado que la comunidad atraviesa “una circunstancia muy difícil” tras años de deterioro de los servicios públicos. Jiménez ha mostrado el respaldo de su formación a las reivindicaciones sindicales y ha insistido en la necesidad de un cambio político que permita mejorar la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda.

Las intervenciones han coincidido en vincular las demandas laborales y sociales con el contexto electoral, apelando a la movilización ciudadana de cara al próximo 17 de mayo como una oportunidad para influir en el futuro de los servicios públicos y las condiciones de vida en la provincia.