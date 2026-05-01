Andalucía entra en riesgo medio de incendios y llama a extremar la precaución en el medio natural

Andalucía ha iniciado este 1 de mayo la Época de Peligro Medio de incendios forestales, un periodo que se mantendrá activo hasta el próximo 31 de mayo y durante el cual las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución en el entorno natural.

Este nivel de riesgo implica un aumento de la vigilancia y de las recomendaciones preventivas, especialmente en zonas forestales, donde cualquier descuido puede derivar en un incendio. Desde la administración autonómica se recuerda que el comportamiento responsable de la ciudadanía es clave para evitar situaciones de peligro.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar el uso del fuego en el campo, no arrojar colillas ni residuos inflamables y respetar en todo momento las normas establecidas en espacios naturales.

Asimismo, se hace un llamamiento a disfrutar de los montes con respeto, especialmente en un periodo en el que comienzan a aumentar las temperaturas y la afluencia de visitantes a entornos naturales.

La prevención vuelve a situarse como la herramienta fundamental para proteger el patrimonio natural andaluz en las semanas previas al verano, época de mayor riesgo de incendios.