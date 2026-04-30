La DGT prevé 130.000 desplazamientos en Huelva durante el puente del 1 de mayo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el dispositivo especial con motivo del puente del 1 de mayo, en el que se prevén alrededor de 130.000 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Huelva. El operativo, que comenzó este jueves a las 15:00 horas, se mantendrá activo hasta las 24:00 horas del domingo 3 de mayo.

Este plan forma parte del dispositivo global en Andalucía, donde se estiman más de 1,2 millones de desplazamientos, concentrados en un corto periodo de tiempo y con destinos mayoritariamente hacia zonas costeras y segundas residencias.

En Huelva, las carreteras que soportarán mayor intensidad de tráfico serán la A-49, A-497 y H-31, con especial incidencia en las franjas horarias de mayor afluencia:

Jueves 30 de abril: de 15:00 a 22:00 horas

Viernes 1 de mayo: de 10:00 a 15:00 horas

Sábado 2 de mayo: de 10:00 a 15:00 horas

Domingo 3 de mayo: de 12:00 a 23:00 horas

Entre los puntos más conflictivos, la DGT prevé retenciones en la conexión entre la H-31 y la A-49 en sentido Sevilla, especialmente por el retorno desde Portugal y el oeste de la provincia. También se esperan complicaciones en la A-49 a la altura de Bollullos Par del Condado, por el regreso desde la costa, así como en la A-483 en dirección a Almonte.

Para facilitar la circulación, el domingo se habilitará un carril en sentido contrario al habitual en la A-49, entre los puntos kilométricos 47,000 y 18,900, con el objetivo de mejorar el retorno hacia Sevilla. Además, se recomienda como itinerario alternativo evitar la A-483 utilizando la A-49 hasta San Juan del Puerto y enlazar posteriormente con la A-494 en dirección a Matalascañas.

El dispositivo contará con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y medios aéreos.

Desde la DGT y la Subdelegación del Gobierno en Huelva se insiste en la importancia de planificar los desplazamientos, evitar las horas punta, respetar las normas de circulación y extremar la precaución al volante para garantizar la seguridad durante estos días de elevada movilidad.