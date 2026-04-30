La DGT prevé 130.000 desplazamientos en Huelva durante el puente del 1 de mayo
El dispositivo especial estará activo hasta el domingo con vigilancia reforzada en las principales carreteras de la provincia
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el dispositivo especial con motivo del puente del 1 de mayo, en el que se prevén alrededor de 130.000 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Huelva. El operativo, que comenzó este jueves a las 15:00 horas, se mantendrá activo hasta las 24:00 horas del domingo 3 de mayo.
Este plan forma parte del dispositivo global en Andalucía, donde se estiman más de 1,2 millones de desplazamientos, concentrados en un corto periodo de tiempo y con destinos mayoritariamente hacia zonas costeras y segundas residencias.
En Huelva, las carreteras que soportarán mayor intensidad de tráfico serán la A-49, A-497 y H-31, con especial incidencia en las franjas horarias de mayor afluencia:
- Jueves 30 de abril: de 15:00 a 22:00 horas
- Viernes 1 de mayo: de 10:00 a 15:00 horas
- Sábado 2 de mayo: de 10:00 a 15:00 horas
- Domingo 3 de mayo: de 12:00 a 23:00 horas
Entre los puntos más conflictivos, la DGT prevé retenciones en la conexión entre la H-31 y la A-49 en sentido Sevilla, especialmente por el retorno desde Portugal y el oeste de la provincia. También se esperan complicaciones en la A-49 a la altura de Bollullos Par del Condado, por el regreso desde la costa, así como en la A-483 en dirección a Almonte.
Para facilitar la circulación, el domingo se habilitará un carril en sentido contrario al habitual en la A-49, entre los puntos kilométricos 47,000 y 18,900, con el objetivo de mejorar el retorno hacia Sevilla. Además, se recomienda como itinerario alternativo evitar la A-483 utilizando la A-49 hasta San Juan del Puerto y enlazar posteriormente con la A-494 en dirección a Matalascañas.
El dispositivo contará con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y medios aéreos.
Desde la DGT y la Subdelegación del Gobierno en Huelva se insiste en la importancia de planificar los desplazamientos, evitar las horas punta, respetar las normas de circulación y extremar la precaución al volante para garantizar la seguridad durante estos días de elevada movilidad.