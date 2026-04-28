El Gobierno mejora las prestaciones para los afectados del accidente ferroviario de Adamuz

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye medidas de especial relevancia para los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido en enero de 2026, mejorando de forma significativa las prestaciones de la Seguridad Social.

La nueva normativa establece que las personas afectadas por este siniestro —que impactó directamente a numerosos viajeros, incluidos onubenses— serán consideradas en situación asimilada a accidente laboral en casos de incapacidad temporal. Esto permitirá que los beneficiarios perciban el 100% de su base reguladora desde el primer momento, sin necesidad de cumplir un periodo mínimo de cotización.

Asimismo, esta mejora se extiende a quienes perciban prestaciones por incapacidad permanente, así como a pensiones de viudedad y orfandad derivadas del accidente, garantizando condiciones económicas más favorables.

El decreto también contempla otras medidas de carácter social y fiscal, como la exención en el IRPF de las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, así como de las ayudas recibidas por afectados por la DANA a través de ONG como Cáritas.

Además, el Gobierno ha habilitado una línea específica de financiación para que las comunidades autónomas puedan afrontar los gastos derivados de catástrofes naturales como la DANA, reforzando así el apoyo institucional en situaciones de emergencia.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca dar respuesta a diferentes realidades sociales, poniendo el foco en la protección de las víctimas y en el refuerzo de la cobertura económica en situaciones de especial vulnerabilidad.