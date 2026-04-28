Huelva lidera la huelga médica en Andalucía y solo Almería presenta un mayor seguimiento
La provincia alcanza un 24,26% de participación, muy por encima de la media andaluza del 19,31%, con especial incidencia en el Juan Ramón Jiménez
La huelga de médicos en Andalucía contra el estatuto marco tiene en Huelva uno de sus principales epicentros. La provincia registra un seguimiento del 24,26%, situándose como una de las más movilizadas de toda la comunidad autónoma y superando en casi cinco puntos la media andaluza, fijada en el 19,31%.
En total, 294 profesionales secundaron el paro de los 1.212 convocados en la provincia, en una jornada marcada por unos servicios mínimos que afectaban a 272 sanitarios. El dato cobra aún más relevancia en el contexto autonómico, donde Huelva se sitúa a la cabeza del seguimiento y solo es superada por Almería.
El foco principal de la movilización se encuentra en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que alcanza un 34,43% de seguimiento, muy por encima de cualquier otro centro de la provincia. También destacan el Hospital Infanta Elena (21,32%) y el Área Norte de Huelva (18,90%), mientras que la Atención Primaria del Condado-Campiña presenta un menor impacto, con un 10,81%.
En comparación con el resto de provincias andaluzas, Huelva supera claramente a territorios como Córdoba (12,34%), Jaén (13,21%), Cádiz (19,42%), Granada (19,04%) o Málaga (19,63%), y también se sitúa por encima de Sevilla (21,47%), siendo la segunda provincia con mayor seguimiento de la huelga en toda Andalucía, solo por detrás de Almería.
A nivel global, el paro ha tenido más incidencia en la atención hospitalaria (22,84%) que en la primaria (12,09%), una tendencia que también se repite en Huelva, donde los hospitales han sido el principal motor de la protesta.
Los datos consolidan a Huelva como uno de los territorios con mayor grado de movilización del colectivo médico, reflejando un fuerte malestar que ha tenido un impacto especialmente visible en sus centros hospitalarios.