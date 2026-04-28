Corte de tráfico en el Puente Sifón Santa Eulalia de Huelva desde el 27 de abril hasta el día 30
La infraestructura permanece cerrada en horario diurno por obras urgentes de mantenimiento en las conducciones
El Puente Sifón Santa Eulalia de Huelva permanece cortado al tráfico desde el pasado lunes 27 de abril y hasta el próximo jueves 30, ambos inclusive, debido a la ejecución de obras de mantenimiento de carácter urgente en las conducciones.
Según han informado las administraciones competentes, los trabajos obligan a interrumpir la circulación en horario diurno, concretamente de 9:00 a 20:00 horas los días 27, 28 y 29 de abril, mientras que el jueves 30 el corte se limitará desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.
Además, el carril bici también permanece cerrado durante el desarrollo de estas actuaciones, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras.
Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han pedido disculpas por las molestias ocasionadas, subrayando el carácter ineludible de estos trabajos.