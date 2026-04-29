Dos Huelvas: la costa crece mientras el interior envejece y pierde población

La provincia de Huelva afronta una transformación demográfica que dibuja dos realidades cada vez más diferenciadas: una costa en crecimiento sostenida por la actividad económica y la llegada de población, frente a un interior que pierde habitantes y envejece a un ritmo acelerado.

Los datos reflejan esta tendencia. Con una población provincial que ronda los 530.000 habitantes, Huelva mantiene un crecimiento prácticamente estancado. Sin embargo, el principal indicador de alarma es el saldo vegetativo: cada año nacen en la provincia en torno a 4.000 personas, mientras que las defunciones superan las 5.000, lo que deja una pérdida natural de hasta un millar de habitantes anuales.

Este desequilibrio se acentúa especialmente en las comarcas del interior, donde el envejecimiento es mucho más acusado. En numerosos municipios de la Sierra, el Andévalo o la Cuenca Minera, el índice de envejecimiento supera el 200%, lo que significa que hay más del doble de personas mayores de 64 años que menores de 16.

Localidades como Encinasola, Cumbres de Enmedio o Valdelarco ejemplifican esta tendencia, con una pérdida continuada de población en las últimas décadas y una edad media cada vez más elevada. En algunos casos, el descenso demográfico ha alcanzado entre el 20% y el 40% en apenas veinte años, comprometiendo la viabilidad de servicios básicos como centros educativos o atención sanitaria.

Frente a esta realidad, la costa y el área metropolitana de Huelva presentan una evolución muy distinta. Municipios como Lepe, Almonte, Moguer, Cartaya o Ayamonte registran un crecimiento sostenido impulsado por la agricultura intensiva, el turismo y el sector servicios. Este aumento de población se apoya, en gran medida, en la llegada de trabajadores extranjeros, fundamentales para el mantenimiento de sectores clave como los frutos rojos.

Los expertos advierten de que, sin este aporte migratorio, la provincia perdería población de forma clara, lo que agrava aún más la situación en el interior, donde la falta de oportunidades y empleo continúa empujando a los jóvenes a abandonar sus municipios.

El resultado es una provincia que avanza a dos velocidades. Mientras el litoral consolida su dinamismo económico y demográfico, amplias zonas del interior se enfrentan al reto de frenar la despoblación, garantizar servicios básicos y encontrar nuevas vías de desarrollo que permitan revertir una tendencia que, de no cambiar, amenaza con vaciar parte del territorio en las próximas décadas.