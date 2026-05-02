Ciberseguridad: asignatura pendiente en ayuntamientos y pymes

Los ciberataques han dejado de ser un problema exclusivo de grandes corporaciones. Ayuntamientos y pequeñas empresas se han convertido en objetivos frecuentes de fraudes, ransomware y robos de datos. La digitalización de servicios y la gestión online de información sensible aumentan la exposición al riesgo.

Muchas administraciones locales y pymes carecen de protocolos sólidos de seguridad informática. Sistemas desactualizados, contraseñas débiles o falta de formación del personal facilitan el acceso de ciberdelincuentes. Las consecuencias pueden incluir paralización de servicios, pérdidas económicas y daño reputacional.

La prevención es la principal herramienta. Actualizaciones periódicas, copias de seguridad y formación básica en detección de correos fraudulentos reducen considerablemente la vulnerabilidad. Sin embargo, la inversión en ciberseguridad todavía no es prioritaria en numerosos presupuestos.

La concienciación es clave. Un simple clic en un enlace malicioso puede comprometer toda una red interna. Por ello, expertos recomiendan incorporar la cultura de seguridad digital en la gestión diaria.

La transformación digital exige avanzar en paralelo en protección informática. Sin seguridad, la digitalización pierde fiabilidad y confianza.