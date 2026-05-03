Cortado al tráfico el Puente Sifón Santa Eulalia desde el 4 al 6 de mayo por obras urgentes

El Puente Sifón Santa Eulalia permanecerá cerrado al tráfico entre los días 4 y 6 de mayo, ambos inclusive, debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento urgente en las conducciones, según han informado las administraciones competentes.

El corte se aplicará en horario de 9:00 a 20:00 horas durante las tres jornadas previstas, afectando tanto a la circulación de vehículos como al tránsito por el carril bici, que también permanecerá inhabilitado mientras duren las actuaciones.

Estas labores, calificadas como ineludibles, obligan a interrumpir completamente el paso en este punto estratégico de la red viaria de Huelva, por lo que se recomienda a los conductores planificar itinerarios alternativos y extremar la precaución en la zona.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han pedido disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, subrayando la necesidad de la intervención para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras.