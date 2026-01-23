La Virgen del Rocío luce un crespón en señal de duelo por la tragedia de Adamuz

La Virgen del Rocío luce desde este fin de semana un discreto crespón como muestra de duelo y respeto por las personas fallecidas en la tragedia ferroviaria de Adamuz.

El gesto se produce en un momento especialmente simbólico, coincidiendo con la llegada de los difuntos a sus pueblos y ciudades de origen y con la celebración de las misas anuales de varias hermandades ante la Virgen, entre ellas la de Gibraleón. Un contexto que ha intensificado el sentimiento de recogimiento y oración en el santuario.

Desde la Hermandad se ha señalado que este signo externo de luto quiere expresar cercanía no solo con las personas fallecidas, sino también con sus familiares, los heridos y todos los profesionales que han trabajado sin descanso tras el accidente, así como con el propio pueblo de Adamuz, profundamente golpeado por la tragedia.

Asimismo, la Hermandad Matriz de Almonte ha anunciado que en fechas próximas organizará una Misa en sufragio por las almas de los fallecidos, cuya convocatoria se hará pública a través de sus canales oficiales. Un acto que servirá para unir en la oración a hermandades, devotos y fieles en recuerdo de las personas que perdieron la vida y en apoyo a quienes aún sufren las consecuencias del accidente.