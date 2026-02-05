El viernes y el sábado solo habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en Huelva

La previsión meteorológica para este viernes y sábado en la provincia de Huelva apunta a una mejora generalizada, con avisos amarillos únicamente por fenómenos costeros en el litoral, según la información disponible a esta hora.

De acuerdo con los datos de la AEMET, el resto del territorio provincial no presenta ningún aviso meteorológico activo para esas fechas. No obstante, desde los servicios de emergencia y las autoridades se mantiene un seguimiento constante de la situación ante la posibilidad de cambios.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que estos avisos podrían activarse de nuevo si se produce un empeoramiento de las condiciones, especialmente en función de la evolución de las lluvias y del viento durante las próximas horas y jornadas.

Mientras tanto, se recomienda mantener la prudencia en las zonas costeras afectadas por el aviso amarillo, evitar actividades marítimas de riesgo y permanecer atentos a las actualizaciones oficiales, ya que la situación meteorológica sigue siendo cambiante tras varios días de temporal en la provincia.