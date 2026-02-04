Los colegios de Huelva reanudan las clases este jueves tras una mejora en la previsión meteorológica

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que los centros educativos de la provincia de Huelva retomarán las clases este jueves, tras la mejora de la situación meteorológica prevista para las próximas horas. La decisión se adopta después de analizar la evolución del temporal y los últimos informes de la Agencia Estatal de Meteorología.

Según ha explicado Sanz, la previsión de la AEMET apunta a una menor incidencia del episodio adverso en la parte occidental de la comunidad autónoma. “Está en aviso amarillo por viento, pero con una previsión más favorable”, ha señalado el consejero, lo que permite avanzar hacia una vuelta progresiva a la normalidad.

Con este escenario, la intención de la Junta es que los colegios vuelvan a abrir sus puertas en Huelva, salvo en aquellas zonas muy concretas donde puedan persistir riesgos asociados a la lluvia o al viento. En esos casos, se evaluará la situación de manera individual para garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente. Estos avisos se harán por vía Séneca e ipasen.

El anuncio supone un alivio para muchas familias tras varios días de incertidumbre marcados por la suspensión de las clases como medida preventiva ante el temporal. Desde la Junta de Andalucía se insiste en que la prioridad sigue siendo la seguridad, por lo que se mantendrá una vigilancia constante de la evolución meteorológica durante las próximas horas.

Antonio Sanz ha subrayado que el objetivo es recuperar la normalidad cuanto antes, siempre que las condiciones lo permitan. “La previsión que manejamos es positiva y nos lleva a pensar que mañana podremos volver a la actividad lectiva con normalidad en la mayor parte de la provincia”, ha indicado.

Las autoridades recomiendan, no obstante, permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y a posibles actualizaciones, especialmente en municipios o zonas donde puedan producirse rachas de viento más intensas o lluvias localizadas.