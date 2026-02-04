Intervenidas 900 plantas de marihuana en el interior de un vehículo en la A-49

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la USECIC de la Comandancia de Huelva, han intervenido 900 plantas de marihuana que se encontraban preparadas para su cultivo y ocultas en el interior de cajas de cartón en el maletero de un vehículo. La actuación tuvo lugar durante la mañana del pasado 30 de enero, en el marco de un dispositivo operativo desarrollado en la A-49.

Durante el control de vigilancia, los agentes procedieron a la identificación del conductor del turismo, un varón de 38 años, localizando en el interior del vehículo la gran cantidad de plantas intervenidas. Ante los hechos constatados, se llevó a cabo su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas, además de la aprehensión del material incautado.

La persona detenida fue puesta a disposición judicial, mientras que la Guardia Civil ha destacado que esta intervención se enmarca dentro de los dispositivos preventivos habituales que desarrolla la USECIC de Huelva para combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y el orden público en la provincia.