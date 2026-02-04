Suspendida de nuevo la adjudicación de las obras del Materno Infantil de Huelva tras un nuevo recurso

La adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva ha quedado nuevamente en suspenso, apenas dos semanas después de la anterior paralización, tras la presentación de un nuevo recurso administrativo por parte de una de las empresas licitadoras. Según adelanta la Cadena SER, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía recibió la impugnación el pasado 29 de enero.

El recurso ha sido interpuesto por la ingeniería Pradditive IAQ, SL, que pone en duda la validez de la licitación al considerar que los pliegos no se ajustan a la normativa sobre instalaciones térmicas en edificios. La empresa sostiene que el supuesto defecto sería insubsanable y que no pudo ser detectado en una revisión inicial de la documentación, razón por la que no recurrió el procedimiento con anterioridad.

La admisión del recurso ha provocado la suspensión automática de la adjudicación, formalizada el pasado 30 de enero de 2026, lo que vuelve a frenar el desarrollo de un proyecto sanitario clave para la provincia de Huelva, a la espera de que el tribunal resuelva sobre el fondo de la impugnación.