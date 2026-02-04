Buscar
miércoles. 04.02.2026
La reapertura de la vía Madrid-Sevilla se retrasa y mantiene afectada la conexión ferroviaria de Huelva

El Ministerio de Transportes no fija fecha para restablecer el servicio por las condiciones meteorológicas adversas

Estación de Huelva Término
Estación de Huelva Término
Madrid Sevilla Huelva
Redacción
Redacción
04/02/26 - 10:20

La reapertura de la vía ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla continúa retrasándose, una situación que sigue afectando directamente a la provincia de Huelva, dependiente de este corredor para sus conexiones ferroviarias de larga distancia con el resto del país.

El ministro de Ministerio de Transportes y Movilidad SostenibleÓscar Puente, ha señalado que no es posible concretar una fecha para la restitución del servicio, al encontrarse condicionados los trabajos necesarios por las condiciones meteorológicas adversas.

Mientras persista esta situación, Huelva seguirá soportando limitaciones en sus comunicaciones ferroviarias, con itinerarios alternativos y mayores tiempos de viaje, a la espera de que el Ministerio pueda garantizar la reapertura del eje Madrid-Sevilla en condiciones de seguridad.