La reapertura de la vía Madrid-Sevilla se retrasa y mantiene afectada la conexión ferroviaria de Huelva
El Ministerio de Transportes no fija fecha para restablecer el servicio por las condiciones meteorológicas adversas
La reapertura de la vía ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla continúa retrasándose, una situación que sigue afectando directamente a la provincia de Huelva, dependiente de este corredor para sus conexiones ferroviarias de larga distancia con el resto del país.
El ministro de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que no es posible concretar una fecha para la restitución del servicio, al encontrarse condicionados los trabajos necesarios por las condiciones meteorológicas adversas.
Mientras persista esta situación, Huelva seguirá soportando limitaciones en sus comunicaciones ferroviarias, con itinerarios alternativos y mayores tiempos de viaje, a la espera de que el Ministerio pueda garantizar la reapertura del eje Madrid-Sevilla en condiciones de seguridad.