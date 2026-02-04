Un desprendimiento obliga a cortar la línea ferroviaria Huelva-Zafra entre Jabugo y Valdelamusa

La circulación ferroviaria en la línea Huelva-Zafra ha quedado interrumpida este miércoles en el tramo comprendido entre Jabugo y Valdelamusa como consecuencia de un desprendimiento de tierras registrado en la vía.

Según ha informado Adif, el corte se produjo a las 8.07 horas, a la altura del punto kilométrico 102/100, lo que ha provocado la suspensión del tráfico ferroviario tanto para trenes de media distancia como para convoyes de mercancías que circulan por este trazado.

Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias se trabaja en la evaluación de los daños y en las labores necesarias para restablecer la circulación, mientras se mantiene interrumpido el tráfico en este tramo por motivos de seguridad.