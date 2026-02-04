Ayamonte desaloja de forma preventiva la barriada de Canela por la crecida del Guadiana

El 112 ha decretado este miércoles el desalojo preventivo mareal de la barriada de Canela, en Ayamonte, ante una nueva crecida del Río Guadiana que se prevé especialmente significativa a lo largo de la tarde. La medida se adopta tras confirmarse un nuevo incremento de los desembalses del sistema portugués Alqueva–Pedrógão, así como de los embalses españoles del Múrtiga y el Chanza.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, se espera un caudal total de hasta 4.000 metros cúbicos por segundo, un volumen que podría duplicar el registrado durante la pasada madrugada. El aumento del nivel del río comenzará a notarse en Ayamonte en torno a las 17:00 horas, coincidiendo además con la pleamar, lo que ha llevado a extremar las medidas de prevención.

Tras una nueva reunión del CECOPAL, presidida por el alcalde, se ha activado un amplio dispositivo de seguridad. Además del desalojo preventivo de la barriada de Canela —donde se habilitará un punto de información en el Módulo Sociocultural—, se recomienda, en la medida de lo posible, la evacuación preventiva del diseminado rural situado en los márgenes del Guadiana. También se ha reforzado el balizamiento en las orillas del río, se solicita la retirada de vehículos de garajes en cotas bajas y se pide evitar cualquier actividad o circulación en las inmediaciones del cauce.

Los parques, edificios municipales y el Mercado de Abastos permanecen cerrados, mientras el Ayuntamiento y los servicios de emergencia insisten en la máxima precaución y en seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales, agradeciendo la colaboración de la ciudadanía ante una situación que continúa en constante evolución.