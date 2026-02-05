Sanlúcar de Guadiana y San Juan del Puerto concentran la mayor preocupación por la crecida de los ríos

La provincia de Huelva vive horas de especial tensión en dos de sus puntos más sensibles por la crecida de los ríos tras los últimos episodios de lluvias. Sanlúcar de Guadiana, a orillas del río Guadiana, y San Juan del Puerto, junto al río Tinto, concentran en estos momentos buena parte de la preocupación de vecinos y autoridades.

En Sanlúcar de Guadiana, la situación es especialmente delicada al fuerte caudal y a las intensas corrientes. En las últimas horas se han registrado varios incidentes con embarcaciones. Un barco de grandes dimensiones, que navegaba a la deriva, colisionó frente a la zona conocida como el Contrabando contra un yate que se encontraba fondeado, con personas en su interior. Tras el impacto, los ocupantes comenzaron a pedir auxilio, generando momentos de gran alarma.

Poco después, otra embarcación volvió a chocar en el mismo punto, un golpe que fue claramente audible desde tierra. La falta de control provocada por la fuerza del agua ha incrementado el riesgo en este tramo fronterizo, donde se mantiene una estrecha vigilancia ante posibles nuevos incidentes. La UME ya se encuentra camino a Sanlúcar de Guadiana.

Mientras tanto, en San Juan del Puerto la preocupación se centra en la crecida del río Tinto, cuyo nivel se mantiene muy elevado incluso durante la bajamar. Desde la madrugada, el agua ha ido ganando terreno en la zona del apeadero, uno de los puntos más vulnerables del municipio, lo que ha llevado al ayuntamiento a activar medidas preventivas.

Operarios municipales están colocando rasillones en puertas de viviendas y locales para evitar la entrada de agua y retirando vehículos de las zonas más expuestas, con el objetivo de minimizar daños ante la próxima pleamar, prevista para las 11.00 horas.

Ambos municipios permanecen en vigilancia constante mientras se evalúa la evolución de los ríos en las próximas horas. Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar las zonas próximas a los cauces y seguir exclusivamente las indicaciones oficiales, en un escenario marcado por la incertidumbre y la preocupación ciudadana.