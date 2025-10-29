El viento y el agua causa numerosos incidentes en la provincia de Huelva y deja árboles y muros derribados

El fuerte viento ha sido el gran protagonista de las últimas horas en la provincia de Huelva, dejando tras de sí numerosos incidentes y contratiempos en distintos puntos del territorio. Árboles caídos, muros derribados, inundaciones, toldos arrancados y diversos daños materiales han sido la tónica de una jornada marcada por el aviso rojo por lluvias y viento activado por la AEMET.

En la capital onubense, las rachas de viento han provocado la caída de varios toldos y ramas en diferentes zonas, aunque sin que se hayan registrado daños personales. En el interior, La Puebla de Guzmán ha sido una de las localidades más afectadas, con el derrumbe de un muro en la carretera HU-5401, en sentido Paymogo, lo que ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia para garantizar la seguridad vial.

También se han registrado incidencias en Almonaster la Real y Los Marines, donde el viento ha provocado la caída de árboles y obstáculos en la vía pública. En la costa occidental, municipios como Ayamonte e Isla Cristina han sufrido con especial intensidad los efectos del temporal, con calles anegadas, cortes puntuales de electricidad y dificultades en el tráfico.

Los servicios de emergencia y los ayuntamientos han mantenido durante toda la jornada un seguimiento constante de la evolución meteorológica, atendiendo avisos y coordinando actuaciones para minimizar riesgos.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un nuevo frente de lluvias está entrando en la provincia desde Portugal, y se espera que cruce Huelva en torno a las 15.00 horas, aunque se irá debilitando progresivamente a lo largo de la tarde.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de nuevas incidencias derivadas del temporal.