La FOE convoca un minuto de silencio para denunciar el abandono de Huelva

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha convocado para el próximo viernes 19 de diciembre a las 11:30 horas un simbólico minuto de silencio en su sede, acompañado de miembros de la plataforma “Y Huelva ¿cuándo?”, para denunciar el abandono que sufre la provincia en materia de infraestructuras y reclamar la atención de las administraciones públicas.

Según la FOE, Huelva ha mostrado durante décadas un potencial económico y empresarial destacado, con avances en sectores turísticos, agrícolas, gastronómicos e industriales. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado del respaldo necesario por parte de las administraciones, lo que ha derivado en infraestructuras ferroviarias deficientes, retrasos en la modernización de sistemas hidráulicos y falta de apoyo al aeropuerto provincial, entre otras carencias.

“La provincia no puede seguir esperando mientras las promesas se acumulan y los proyectos no se materializan”, denuncian desde la FOE, que alerta además de que Huelva comienza a ser conocida por problemas de seguridad vinculados al narcotráfico, en lugar de por su potencial industrial y turístico.

El acto del viernes busca visibilizar esta situación, describiendo a Huelva como un “cadáver” económico, y reclamar hechos, inversiones y decisiones valientes que permitan desbloquear el desarrollo de la provincia. La FOE insiste en que no se trata de privilegios, sino de justicia y compromiso real con el progreso de Huelva.

El minuto de silencio se convertirá en un gesto simbólico para que los ciudadanos y las autoridades tomen conciencia de la urgencia de actuar y revertir la situación de abandono estructural que sufre la provincia.