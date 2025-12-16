Un nuevo incidente vuelve a evidenciar las graves deficiencias de la línea férrea Huelva-Sevilla

La línea ferroviaria Huelva-Sevilla volvió a sufrir ayer una nueva incidencia que pone de manifiesto el deterioro y la falta de fiabilidad de esta conexión clave para la provincia. Un convoy que cubría el trayecto quedó detenido desde las 16:15 horas durante más de seis horas entre Aznalcázar y Benacazón, lo que obligó finalmente a la intervención de la Guardia Civil para atender y trasladar a los pasajeros.

La avería generó una situación de incertidumbre, cansancio y malestar entre los viajeros, muchos de los cuales permanecieron atrapados durante horas sin información clara ni una alternativa inmediata de transporte. Aunque no se produjeron daños personales, el episodio vuelve a poner en evidencia el precario estado de la infraestructura ferroviaria onubense.

Este tipo de incidencias no son excepcionales. Los retrasos constantes, paradas prolongadas y fallos técnicos se repiten con frecuencia en la misma línea, lo que ha convertido el trayecto Huelva-Sevilla en un símbolo de la dejadez inversora que sufre la provincia en materia ferroviaria.

La situación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que el viaje en tren suele ser más lento que realizar el mismo recorrido en coche, a pesar de tratarse de una conexión entre dos capitales de provincia. Una circunstancia que penaliza a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales, y que limita la movilidad y el desarrollo económico de Huelva.

Este nuevo incidente vuelve a reabrir el debate sobre la urgente necesidad de modernizar la línea, mejorar la seguridad y garantizar un servicio digno y fiable. Mientras otras provincias avanzan en mejoras ferroviarias, Huelva continúa dependiendo de una línea obsoleta, vulnerable a averías y claramente insuficiente para las necesidades actuales.

Los usuarios reclaman soluciones estructurales y un compromiso firme de las administraciones para poner fin a una situación que consideran insostenible y que mantiene a la provincia en una posición de aislamiento ferroviario.