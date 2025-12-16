España y Colombia lanzan la campaña ‘NoNacíParaEsto’ para prevenir la trata y explotación sexual de mujeres

La Policía Nacional de España, la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste han puesto en marcha la campaña conjunta #NoNacíParaEsto, una iniciativa destinada a visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, especialmente de origen colombiano, prevenir nuevos casos y facilitar la detección y protección integral de las víctimas que ya se encuentran en contextos de explotación.

La campaña se desarrolla de forma simultánea en España y Colombia y parte de un mensaje claro y directo: detrás de cada mujer explotada hay una historia que no eligió vivir. Bajo el lema “No nací para esto” y la frase “Ninguna niña sueña con ser explotada”, la acción busca alertar sobre los riesgos de las falsas ofertas de empleo utilizadas por las redes criminales para captar a mujeres vulnerables, al tiempo que ofrece vías seguras de ayuda y denuncia.

Los datos avalan la urgencia de esta iniciativa. En 2024, las víctimas de trata y explotación sexual procedentes de Colombia representaron el 44,45% del total en España, convirtiendo a este país en el primero en número de víctimas identificadas tanto en trata sexual y laboral como en explotación sexual y laboral. En el acumulado de la última década, más de 2.000 mujeres colombianas han sido identificadas formalmente como víctimas, con un incremento significativo tras la pandemia.

La campaña pone el foco tanto en la prevención como en la atención. La Policía Nacional recuerda que dispone de la línea telefónica 900 105 090 y del correo trata@policia.es para denunciar estos delitos de forma anónima y confidencial, operativos las 24 horas. Por su parte, Amar Dragoste ofrece atención permanente a mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452 y otros canales de contacto, garantizando apoyo psicológico, jurídico y social.

Según una investigación de Amar Dragoste sobre medio centenar de casos judicializados en los últimos cinco años, el 71% de las mujeres colombianas víctimas de trata con fines de explotación sexual fueron explotadas en pisos clandestinos en España. Desde la supresión del visado para ciudadanos colombianos en 2015, las organizaciones criminales han intensificado la captación de jóvenes mediante promesas laborales fraudulentas que derivan en situaciones de explotación, siendo España país de destino y tránsito.

La iniciativa también interpela a los consumidores de prostitución, mostrando la realidad que se esconde detrás de muchas personas explotadas sexualmente. Todo ello se enmarca en el trabajo de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, integrada en la UCRIF, que coordina la prevención, investigación y persecución de estas redes criminales con un enfoque centrado en la víctima y una estrecha cooperación internacional.

Con #NoNacíParaEsto, las autoridades españolas y colombianas refuerzan su alianza estratégica frente a la trata de seres humanos, apostando por la prevención, la sensibilización social y la protección efectiva de las víctimas ante una de las formas más graves de esclavitud moderna.