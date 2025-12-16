El Programa EPES impulsa prácticas no laborales para 800 personas en Huelva

El delegado territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte Cañado, ha mantenido un encuentro con los responsables técnicos de las entidades que desarrollan en la provincia el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), una iniciativa que permite la realización de prácticas no laborales en empresas a unas 800 personas desempleadas.

Actualmente, siete entidades colaboradoras están ejecutando este programa en Huelva, para el que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha destinado una inversión de 2.053.925 euros. Durante la reunión, Duarte destacó la importancia de este primer encuentro de seguimiento y evaluación, que permite analizar el desarrollo del programa y recoger propuestas de mejora por parte del personal técnico.

El delegado explicó que en este mes de diciembre concluye la convocatoria 2024/2025 para entidades como Cruz Roja Española, la Fundación Don Bosco y las Mancomunidades de Islantilla y del Condado de Huelva, mientras que otras organizaciones como la Asociación Encuentros del Sur y los ayuntamientos de San Juan del Puerto y Aljaraquefinalizarán su participación en abril de 2026.

El Programa EPES está dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo en el SAE, pertenecientes a colectivos con discapacidad, minorías étnicas o en riesgo de exclusión social, facilitándoles una primera toma de contacto con el mundo laboral. Las prácticas tienen una duración de tres meses, con una jornada máxima de 20 horas semanales y cinco horas diarias, permitiendo a los participantes adquirir experiencia en hábitos, dinámicas y valores propios del entorno profesional.

Juan Carlos Duarte felicitó a las entidades participantes por el desarrollo del programa, que “arroja excelentes datos”, con 654 prácticas finalizadas hasta el momento y cerca de 300 contrataciones, consolidándose como una herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral en la provincia de Huelva.