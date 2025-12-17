La Junta requiere al Gobierno que atienda a las alegaciones y retire el deslinde aprobado para Doñana

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que deje sin efecto la Orden Ministerial de 10 de octubre de 2025, mediante la cual se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de un tramo de 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).

Este requerimiento se formula como paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, basándose en una argumentación técnica, científica, histórica y jurídica que cuestiona tanto el procedimiento seguido como el contenido del deslinde aprobado.

La Junta de Andalucía señala que el nuevo deslinde incorpora territorios que no cumplen las condiciones legales para ser considerados dominio público marítimo-terrestre, al no estar sujetos al flujo y reflujo de las mareas ni cumplir una función de defensa o estabilidad del litoral. La delimitación propuesta se extiende tierra adentro, incluyendo zonas marismeñas y tramos del brazo arenoso previamente excluidos en el deslinde de 2021.

Respecto a las marismas de Doñana, el funcionamiento hidrológico es pluvio-fluvial y no mareal, como demuestran numerosos estudios científicos y técnicos. La influencia mareal queda limitada a una estrecha franja cercana al cauce del Guadalquivir, sin capacidad real para inundar la marisma debido a un dique natural formado a lo largo de siglos.

La Junta también cuestiona la interpretación sobre la salinidad de suelos y aguas subterráneas, argumentando que se trata de procesos geológicos antiguos y no de una conexión actual con el mar. Asimismo, critica que el tramo del brazo arenoso incluído está compuesto en su mayoría por dunas estabilizadas desde hace siglos, sin función de protección costera.

El requerimiento señala deficiencias en la tramitación del deslinde, como la falta de respuesta a las alegaciones presentadas por la Junta en 2023, modificaciones sustanciales en la línea de deslinde y la ausencia de reconocimiento de campo adecuado en un territorio de extrema planitud. Además, no se consultó al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, órgano colegiado que emitió un informe desfavorable al deslinde.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido que la Junta actúa con lealtad institucional y busca que la delimitación del dominio público se base en criterios técnicos y científicos sólidos, evitando interpretaciones forzadas que puedan afectar a la gestión y conservación del espacio. García ha asegurado que el requerimiento no cuestiona la protección de Doñana, sino que pretende garantizarla de manera coherente y consensuada, y ha anunciado que se notificará también a la Comisión Europea.

La Junta solicita al Ministerio que deje sin efecto la orden aprobada o, de manera subsidiaria, dicte una nueva resolución incorporando la línea de deslinde alternativa propuesta por la Dirección del Espacio Natural de Doñana, ajustada a la realidad geomorfológica, hidrológica y ecológica del territorio y alineada con la legislación vigente y la protección efectiva del enclave.