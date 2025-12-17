Tiempo en Huelva: cielos tranquilos, pero con posibilidad de lluvia el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para hoy y mañana en Huelva y su provincia un tiempo mayormente estable, con cielos poco nubosos o parcialmente nublados y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá a la población disfrutar de jornadas con buen tiempo y temperaturas suaves para la época.

Este miércoles y jueves se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, y aunque la nubosidad puede aumentar de forma leve en algunos momentos, no está prevista lluvia durante estas jornadas, facilitando actividades al aire libre y desplazamientos sin complicaciones meteorológicas.

Sin embargo, las previsiones apuntan a un cambio de tendencia de cara al fin de semana. Para sábado y domingo, los modelos meteorológicos indican la posibilidad de precipitaciones y cielos más nubosos o con intervalos de lluvia en la provincia de Huelva, en línea con un patrón de inestabilidad que afectará al suroeste peninsular.

Aunque no se esperan fenómenos intensos, este posible ascenso de la probabilidad de lluvia hacia el sábado y domingo sugiere que quienes planeen actividades de exterior durante el fin de semana deberían consultar la actualización del pronóstico en los próximos días.

Las temperaturas se mantendrán suaves, dentro de lo habitual para diciembre, y el viento soplará con intensidad moderada en algunos momentos sin representar un factor adverso relevante.