Las víctimas del descarrilamiento de Adamuz exigen en el Senado la dimisión de Óscar Puente

La comparecencia celebrada este lunes en el Senado sobre el accidente ferroviario de Adamuz estuvo marcada por la contundente petición de dimisión dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por parte de las víctimas del siniestro.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, reclamó la asunción inmediata de responsabilidades políticas por el accidente ferroviario que dejó 46 fallecidos y decenas de heridos.

“Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día”, afirmó Samper durante su intervención, lamentando que hasta ahora “no se haya hecho”.

El representante de las víctimas aseguró que el accidente no fue consecuencia de un único fallo, sino de “una cadena de despropósitos”, y defendió que una dimisión supondría “algo de paz” para las familias afectadas.

Samper señaló directamente como “últimos responsables” tanto al ministro de Transportes como al presidente de Adif. En relación con Óscar Puente, explicó que ya le trasladaron personalmente su petición de dimisión y relató la respuesta que, según indicó, recibieron del ministro: “Él nos dijo que no soldó el raíl sobre el que se produjo el descarrilamiento”. “Nos quedamos estupefactos”, añadió.

Sobre Luis Pedro Marco, destacó que ha sido “el único que ha pedido perdón”, aunque criticó que haya condicionado una posible dimisión a la resolución judicial del caso. “No creemos que haya que esperar a que concluya la investigación para asumir responsabilidades”, sostuvo.

Durante la comparecencia también denunció la retirada de material por parte de Adif y aseguró que “hay evidencias más que claras” de que el carril afectado “llevaba roto más de 22 horas” antes del accidente.

Además, la asociación reclamó medidas urgentes para mejorar la seguridad ferroviaria y pidió implantar sistemas capaces de detectar roturas de carril antes de que se produzcan tragedias similares. “Es fundamental que se haga ya”, insistió Samper.